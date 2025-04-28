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Китай рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Китай рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ Китай рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Энергетика
28 апреля 2025 г. 15:45
Китай рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ

Китай рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Как передает Report, об этом заявила посол КНР в Баку Лу Мэй на пресс-конференции 28 апреля.

По словам дипломата, сотрудничество в области чистой энергетики занимает важное место в прагматичных отношениях между Китаем и Азербайджаном.

"Китай надеется на активное развитие сотрудничества с Азербайджаном в области ВИЭ, содействие энергетической трансформации и устойчивому социально-экономическому развитию двух стран, а также на совместное создание глобального партнерства в сфере чистой энергетики", - отметила Лу Мэй.

Она подчеркнула, что концепции "зеленого"» развития двух стран в значительной степени совпадают, а взаимодополняющие преимущества в области зеленой энергетики создают благоприятные условия для расширения сотрудничества.

Дипломат напомнила, что введенная в октябре 2023 года Гобустанская солнечная электростанция мощностью 230 МВт - крупнейший проект такого рода в Центральной Азии и на Южном Кавказе - стала эталоном китайско-азербайджанского взаимодействия в сфере зеленой энергетики.

По ее словам, китайские компании также реализуют проект ветроэнергетики мощностью 240 МВт в Азербайджане и достигли договоренности о строительстве солнечной электростанции мощностью 160 МВт в Физули.

"Во время визита президента Ильхама Алиева в Китай министерство энергетики Азербайджана подписало ряд документов о сотрудничестве с китайскими компаниями. В частности, Китай инвестирует в строительство солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Гобустане и планирует развивать сотрудничество с Азербайджаном в сфере хранения энергии, планирования энергосистем и оффшорной ветроэнергетики", - сообщила Лу Мэй.

Она также отметила рост популярности транспортных средств на чистых источниках энергии в Азербайджане.

"Автомобили NIO стали единственным VIP-транспортом конференции COP29, организованной азербайджанской стороной. Компания BYD подписала соглашение о поставке 100 зарядных устройств и 160 электробусов в Азербайджан, а также инвестирует в создание линии по производству электробусов в стране", - добавила посол.

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Версия на азербайджанском языке Çin Azərbaycanla BOEM sahəsində fəal əməkdaşlığa ümid edir
Версия на английском языке China expects active development of co-op with Azerbaijan in renewables

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