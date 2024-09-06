Представитель Разведуправления Пентагона прибыл в Баку для консультаций
Представитель Разведуправления Пентагона прибыл в Баку для консультацийГлава европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США Патрик Прайор прибыл в Баку для консультаций.
Глава европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США Патрик Прайор прибыл в Баку для консультаций.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Соединенных Штатов в социальной сети "Х".
"Мы тепло приветствуем начальника европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США господина Патрика Прайора, который прибыл в Баку для консультаций с правительством Азербайджана по вопросам укрепления американо-азербайджанских отношений в области безопасности", - приводит диппредставительство слова посла США в Азербайджане Марка Либби.
“A warm welcome to U.S. Defense Intelligence Agency Chief of the Europe Eurasia Regional Center, Mr. Patrick Prior, who is visiting Baku for consultations with the Azerbaijani government on ways to strengthen the U.S.-Azerbaijan security relationship.” – Ambassador Libby… pic.twitter.com/Rh2KVEi6hP