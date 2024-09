Представитель Разведуправления Пентагона прибыл в Баку для консультаций

Глава европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США Патрик Прайор прибыл в Баку для консультаций.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Соединенных Штатов в социальной сети "Х".

"Мы тепло приветствуем начальника европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США господина Патрика Прайора, который прибыл в Баку для консультаций с правительством Азербайджана по вопросам укрепления американо-азербайджанских отношений в области безопасности", - приводит диппредставительство слова посла США в Азербайджане Марка Либби.