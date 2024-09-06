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Представитель Разведуправления Пентагона прибыл в Баку для консультаций

Представитель Разведуправления Пентагона прибыл в Баку для консультаций Глава европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США Патрик Прайор прибыл в Баку для консультаций.
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 13:00
Представитель Разведуправления Пентагона прибыл в Баку для консультаций

Глава европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США Патрик Прайор прибыл в Баку для консультаций.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Соединенных Штатов в социальной сети "Х".

"Мы тепло приветствуем начальника европейско-евразийского центра Разведывательного управления при Минобороны США господина Патрика Прайора, который прибыл в Баку для консультаций с правительством Азербайджана по вопросам укрепления американо-азербайджанских отношений в области безопасности", - приводит диппредставительство слова посла США в Азербайджане Марка Либби.

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Версия на английском языке US Defense Intelligence Agency chief arrives in Baku for consultations
Версия на азербайджанском языке ABŞ Müdafiə Kəşfiyyat İdarəsinin nümayəndəsi Bakıya gəlib

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