Вэнс считает, что конфликт в Украине может перерасти в ядерную войну

Продолжение войны в Украине грозит риском ядерной эскалации.

Продолжение войны в Украине грозит риском ядерной эскалации.

Как передает Report , об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью блоггеру Чарли Кирку.

"У мейнстримных СМИ есть странная идея, что если продержаться еще несколько лет, Россия рухнет, Украина вернет территории, и все станет как до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - подчеркнул вице-президент.

По его словам, затягивание войны может привести к катастрофическим последствиям. "Если война продлится еще несколько лет, это приведет к коллапсу обществ. <...> Это может перерасти в ядерную войну", - добавил Вэнс.

Он подчеркнул, что завершение войны является официальной политикой администрации США. По его словам, президент Дональд Трамп поставил перед своей командой задачу добиваться прекращения войны всеми силами.