Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования в связи с крушением самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее.

Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования Южной Корее в связи с крушением самолета в международном аэропорту Муан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице посольства в социальной сети "Х".

"Глубоко потрясены и опечалены известием о трагической авиакатастрофе в международном аэропорту Муан сегодня утром. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронул этот трагический инцидент", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

На борту самолета находился 181 человек, согласно последним данным, число погибших достигло 167 человек.