Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования Южной Корее в связи с крушением самолета в международном аэропорту Муан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице посольства в социальной сети "Х".

"Глубоко потрясены и опечалены известием о трагической авиакатастрофе в международном аэропорту Муан сегодня утром. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронул этот трагический инцидент", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

На борту самолета находился 181 человек, согласно последним данным, число погибших достигло 167 человек.

We are deeply shocked and saddened to hear about the tragic airplane crash at the Muan International Airport this morning. We express heartfelt condolences to the families and friends of the victims. Our thoughts and prayers are with all those affected by this tragic incident.