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Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования в связи с крушением самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее.
Внешняя политика
29 декабря 2024 г. 12:53
Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования Южной Корее в связи с авиакатастрофой

Посольство Азербайджана в Сеуле выразило соболезнования Южной Корее в связи с крушением самолета в международном аэропорту Муан.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице посольства в социальной сети "Х".

"Глубоко потрясены и опечалены известием о трагической авиакатастрофе в международном аэропорту Муан сегодня утром. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронул этот трагический инцидент", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, при посадке в аэропорту пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

На борту самолета находился 181 человек, согласно последним данным, число погибших достигло 167 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Seuldakı səfirliyi Cənubi Koreyaya təyyarə qəzası ilə bağlı başsağlığı verib

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