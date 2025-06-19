О нас

Манукян, служивший в ВС Армении в звании генерал-майор, рассказал в суде о фактах минирования территорий Азербайджана

Манукян, служивший в ВС Армении в звании генерал-майор, рассказал в суде о фактах минирования территорий Азербайджана 19 июня на продолжившемся судебном процессе в Бакинском военном муде обвиняемый Давид Манукян ответил на вопросы прокурора, поддерживающего государственное обвинение, о минировании территорий Азербайджана, ранее оккупированных Арменией.
Внутренняя политика
19 июня 2025 г. 14:07
Манукян, служивший в ВС Армении в звании генерал-майор, рассказал в суде о фактах минирования территорий Азербайджана

На продолжившемся 19 июня судебном процессе в Бакинском военном cуде обвиняемый Давид Манукян ответил на вопросы прокурора, поддерживающего государственное обвинение, о минировании территорий Азербайджана, ранее оккупированных Арменией.

Как сообщает Report, бывший военнослужащий вооруженных сил Армении, занимавший различные должности и служивший в высшем военном звании генерал-майора, гражданин Армении Давид Манукян заявил:

"В условно мирное время, когда я был командиром воинской части, происходили случаи, связанные с минами (имеется в виду минирование – Ред.). Хоть и не так широко, но происходили. Были даны очень четкие инструкции по хранению формуляров и карт. Перед каждым минированием отдается приказ вышестоящему командованию".

По его словам, в приказе четко прописано, в скольких экземплярах должны быть подготовлены минные формуляры, карты, схемы. Затем Манукян добавил: "Там указываются адреса, куда что отправлять. Мы действовали согласно пунктам, указанным в приказе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Armenian army general answers questions about landmines planted in Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Ermənistan ordusunun generalı Azərbaycan ərazilərində mina basdırılması ilə bağlı sualları cavablandırıb

Экслюзивные новости

АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
Кянан Гулузаде: Израильско-иранская напряженность может негативно повлиять на туризм в регионе
13 июня 2025 г. 15:27
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
Фатих Бироль: Азербайджан, увеличив поставки газа в Европу, вновь подтвердил статус надежного партнера
12 июня 2025 г. 18:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi