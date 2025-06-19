Манукян, служивший в ВС Армении в звании генерал-майор, рассказал в суде о фактах минирования территорий Азербайджана

19 июня на продолжившемся судебном процессе в Бакинском военном муде обвиняемый Давид Манукян ответил на вопросы прокурора, поддерживающего государственное обвинение, о минировании территорий Азербайджана, ранее оккупированных Арменией.

На продолжившемся 19 июня судебном процессе в Бакинском военном cуде обвиняемый Давид Манукян ответил на вопросы прокурора, поддерживающего государственное обвинение, о минировании территорий Азербайджана, ранее оккупированных Арменией.

Как сообщает Report, бывший военнослужащий вооруженных сил Армении, занимавший различные должности и служивший в высшем военном звании генерал-майора, гражданин Армении Давид Манукян заявил:

"В условно мирное время, когда я был командиром воинской части, происходили случаи, связанные с минами (имеется в виду минирование – Ред.). Хоть и не так широко, но происходили. Были даны очень четкие инструкции по хранению формуляров и карт. Перед каждым минированием отдается приказ вышестоящему командованию".

По его словам, в приказе четко прописано, в скольких экземплярах должны быть подготовлены минные формуляры, карты, схемы. Затем Манукян добавил: "Там указываются адреса, куда что отправлять. Мы действовали согласно пунктам, указанным в приказе".