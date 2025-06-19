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Определена дата проведения саммита ШОС в КНР

Определена дата проведения саммита ШОС в КНР Определена дата проведения саммита ШОС в КНР
В регионе
19 июня 2025 г. 14:16
Определена дата проведения саммита ШОС в КНР

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 31 августа - 1 сентября в Тяньцзине (Китай).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Напомним, что декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. Азербайджан в организации имеет статус партнера по диалогу, но заявил о намерении повысить статус до страны-наблюдателя.

Отметим, что предыдущий саммит ШОС состоялся в июле 2024 года в Астане (Казахстан).

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Версия на азербайджанском языке ŞƏT sammitinin vaxtı müəyyənləşib

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