Из Абу-Даби в Габалу запущен первый прямой авиарейс

Сегодня в международный аэропорт Габалы прибыл первый прямой рейс из столицы Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.

Сегодня в международный аэропорт Габалы прибыл первый прямой рейс из столицы Объединенных Арабских Эмиратов - Абу-Даби.

Как передает корреспондент Report, командированный в Габалу, рейс выполнен венгерской бюджетной авиакомпанией Wizz Air, которая запустила новое направление по маршруту Абу-Даби- Габала- Абу-Даби.

Полеты будут осуществляться трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Первый рейс состоялся 19 июня.

Как сообщила Report коммерческий директор авиакомпании Тамара Валлуа, Wizz Air Abu Dhabi рассматривает возможность открытия новых направлений в Азербайджане.

"До настоящего времени у нас были рейсы только в Баку. Сегодня состоялся наш первый рейс в Габалу, и мы очень рады быть первой коммерческой авиакомпанией, которая приземлилась здесь после пандемии. Это событие имеет для нас большое значение. Параллельно мы рассматриваем и другие возможные направления, а также оцениваем возможность увеличения частоты рейсов в Габалу и осуществления полетов и в другие города Азербайджана. Например, вместо трех рейсов в неделю мы хотели бы перейти на ежедневные. Как только мы достигнем соглашений с вашими аэропортами, я лично приеду - будь-то в Баку или в другой город - и мы официально сделаем объявление, чтобы не нарушать текущие переговоры", - заявила она.

Отметим, что запуск прямого авиасообщения способствует развитию туристического потока в регионы Азербайджана.

По данным Государственного агентства по туризму, в январе–мае текущего года страну посетили 979 963 туриста, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только в мае Азербайджан принял 264 079 иностранных гостей, что на 2% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Фото: Заур Мустафаев