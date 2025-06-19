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Азербайджан впервые представлен на Лондонской биеннале дизайна с выставкой MAMA "Мать-природа"

Азербайджан впервые представлен на Лондонской биеннале дизайна с выставкой MAMA "Мать-природа" 13:32
Внутренняя политика
19 июня 2025 г. 13:49
Азербайджан впервые представлен на Лондонской биеннале дизайна с выставкой MAMA Мать-природа

Состоялось официальное открытие азербайджанского павильона в рамках Лондонской биеннале дизайна-2025.

Как сообщает Report, Азербайджан впервые представлен на Лондонской биеннале.

В рамках национального павильона на международной художественной выставке MAMA "Мать-природа", представленной Центром Гейдара Алиева и Общественным объединением IDEA, природа изображается как источник искусства, памяти и будущего, а глубокие связи человека с природой исследуются через современное искусство и экологическое мышление.

Выступая на церемонии открытия выставки, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева обратила внимание на существующие проблемы, возникающие в результате изменения климата на нашей планете, подчеркнув важность восстановления связи с природой, роль заботы и творческого мышления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan MAMA "Ana təbiət” sərgisi ilə ilk dəfə London Dizayn Biennalesində təmsil olunur

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