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Росен Желязков: София эвакуировала болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан

Росен Желязков: София эвакуировала болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан Болгария эвакуировала дипломатов из Ирана через Азербайджан
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 14:11
Росен Желязков: София эвакуировала болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан

Болгария эвакуировала своих дипломатов из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сегодня заявил премьер-министр страны Росен Желязков.

По его словам, в Иране находились 12 болгарских дипломатов, а также члены их семей.

"(...) Мы решили, что наши дипломаты должны покинуть Иран. Мы настоятельно призвали всех болгар, желающих присоединиться к колонне, сделать это. Вчера они выехали на 11 машинах. Были альтернативы, они могли ехать через Турцию, но в итоге мы решили, что они должны ехать через Азербайджан, в сторону Баку. (...) Наши соотечественники сейчас находятся в Баку и вернутся домой по суше и по воздуху", - отметил премьер.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan İrandakı diplomatlarını Azərbaycana təxliyə edib

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