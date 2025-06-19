Росен Желязков: София эвакуировала болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан

Болгария эвакуировала дипломатов из Ирана через Азербайджан

Болгария эвакуировала своих дипломатов из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сегодня заявил премьер-министр страны Росен Желязков.

По его словам, в Иране находились 12 болгарских дипломатов, а также члены их семей.

"(...) Мы решили, что наши дипломаты должны покинуть Иран. Мы настоятельно призвали всех болгар, желающих присоединиться к колонне, сделать это. Вчера они выехали на 11 машинах. Были альтернативы, они могли ехать через Турцию, но в итоге мы решили, что они должны ехать через Азербайджан, в сторону Баку. (...) Наши соотечественники сейчас находятся в Баку и вернутся домой по суше и по воздуху", - отметил премьер.