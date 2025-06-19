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Ушаков: Путин по телефону обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке

Ушаков: Путин по телефону обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.
В регионе
19 июня 2025 г. 14:06
Ушаков: Путин по телефону обсудил с Си Цзиньпином ситуацию на Ближнем Востоке

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина обсуждена ситуация на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По взаимной договоренности только что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор носил дружеский, конструктивный характер, и этот разговор был посвящен, в основном, обсуждению обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - отметил он.

По словам Ушакова, они условились, что дадут команды соответствующим ведомствам и службам двух стран в ближайшие дни проводить самые плотные контакты и обмениваться возможной информацией.

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Версия на азербайджанском языке Putin Si Cinpin ilə Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib

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