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Кремль: Не видим востребованности в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем

Кремль: Не видим востребованности в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем Сейчас нет особой востребованности в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем.
В регионе
19 июня 2025 г. 13:55
Кремль: Не видим востребованности в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем

Сейчас нет особой востребованности в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его свовам, появится ли такая необходимость в дальнейшем, пока невозможно прогнозировать это.

"В настоящий момент, к сожалению, мы не видим почвы и не чувствуем почву для выхода в мирное русло. Пока мы только видим обмен заявлениями, обмен ударами. Причем заявления воинственные. Каждое заявление более воинственное по сравнению с предыдущим", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Kreml: İran-İsrail münaqişəsində Rusiyanın vasitəçiliyinə ehtiyacın olduğunu düşünmürük

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