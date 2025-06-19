Кремль: Не видим востребованности в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем

Сейчас нет особой востребованности в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем.

Сейчас нет особой востребованности в посредничестве РФ в конфликте между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его свовам, появится ли такая необходимость в дальнейшем, пока невозможно прогнозировать это.

"В настоящий момент, к сожалению, мы не видим почвы и не чувствуем почву для выхода в мирное русло. Пока мы только видим обмен заявлениями, обмен ударами. Причем заявления воинственные. Каждое заявление более воинственное по сравнению с предыдущим", - отметил он.