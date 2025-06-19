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Мераб Двалишвили: Турнир в Баку организован на высоком уровне

Мераб Двалишвили: Турнир в Баку организован на высоком уровне Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку организован на высоком уровне.
Индивидуальные
19 июня 2025 г. 13:55
Мераб Двалишвили: Турнир в Баку организован на высоком уровне

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Баку организован на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил известный боец ММА Мераб Двалишвили, прибывший в Азербайджан для участия в турнире UFC.

Впервые приехавший в Азербайджан 34-летний грузинский спортсмен отметил, что счастлив находиться в Баку.

Он рассказал о представителе Азербайджана Назиме Садыхове, с которым дружит: "Мы вместе тренировались в США и подготовили сюрприз для турнира UFC. Вы все увидите во время боя. Вам повезло, что турнир проходит в вашей стране. Я бы хотел, чтобы соревнования такого масштаба проходили в Грузии, но это очень непросто".

Двалишвили отметил о большом интересе к этому виду спорта в своей стране.

Отметим, что UFC Fight Night пройдет 21 июня в Baku Crystal Hall.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanlı UFC çempionu: "Bakıda hər şey yüksək səviyyədə təşkil olunub"

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