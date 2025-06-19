Глава МИД: Венгрия временно перенесла свое посольство из Ирана в Баку

Глава МИД: Венгрия временно перенесла свое посольство из Ирана в Баку

Венгрия временно перенесла свое посольство из Ирана в Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что шесть граждан Венгрии уже покинули Иран через Азербайджан и после этого он поручил дипломатам поступить также.

"Я принял решение дать указание всем дипломатам и членам семей, работающим в нашем посольстве в Тегеране, покинуть Иран. Таким образом, сотрудники посольства и члены их семей, в общей сложности 15 человек также были эвакуированы в Азербайджан. Таким образом, работа посольства в Тегеране будет временно осуществляться из Баку до улучшения условий безопасности. Я должен был принять это решение, чтобы защитить жизни тех, кто там работал, и их семей, включая детей", - подчеркнул Сийярто.