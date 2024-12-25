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США готовы оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

США готовы оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 12:48
США готовы оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"Посольство США выражает глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней авиакатастрофы в Казахстане, а также их семьям и близким. Мы готовы оказать помощь Азербайджану в связи с этой трагедией", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке US offers assistance to Azerbaijan following AZAL plane crash near Aktau

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