США готовы оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальной сети "Х".

"Посольство США выражает глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней авиакатастрофы в Казахстане, а также их семьям и близким. Мы готовы оказать помощь Азербайджану в связи с этой трагедией", - говорится в сообщении.