США готовы оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи Актау
США готовы оказать помощь Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL вблизи АктауПосольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением в казахстанском городе Актау самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальной странице посольства в социальной сети "Х".
"Посольство США выражает глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней авиакатастрофы в Казахстане, а также их семьям и близким. Мы готовы оказать помощь Азербайджану в связи с этой трагедией", - говорится в сообщении.
ABŞ səfirliyi bu gün Qazaxıstanda baş verən hava qəzasının qurbanlarına, onların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Biz bu faciə ilə bağlı Azərbaycana kömək etməyə hazırıq.