Глава МИД Азербайджана обсудил вопросы партнерства со спецпредставителем генсека НАТО

В кулуарах саммита НАТО, который стартовал вчера в Вашингтоне, состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства страны в соцсети "Х".

"В ходе встречи были обсуждены аспекты партнерства Азербайджан-НАТО, в том числе энергетическая безопасность, защита критической инфраструктуры, военное образование и подготовка, гуманитарное разминирование", - говорится в сообщении.

МИД отметил, что на повестке дня были также вопросы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, ситуация и вызовы в области региональной и международной безопасности.

Напомним, что 9 июля в Вашингтоне стартовал саммит НАТО, который в этом году приурочен к 75-летию со дня подписания Североатлантического договора. В мероприятии принимают участие 32 члена альянса, а также лидеры Украины, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи.