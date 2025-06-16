NYT: Украина приступила к реализации сделки с США о недрах

Власти Украины одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране, что стало первым конкретным проектом в рамках соглашения с США о недрах, подписанного более месяца назад.

Власти Украины одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране, что стало первым конкретным проектом в рамках соглашения с США о недрах, подписанного более месяца назад.

Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на двух украинских чиновников.

По их данным, правительство Украины в понедельник согласилось приступить к подготовке рекомендаций по запуску тендера на добычу лития на месторождении "Добра". Именно оно рассматривается как приоритетное в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минеральных ресурсов.

Среди потенциальных участников тендера - консорциум инвесторов, в который входят энергетическая компания TechMet (частично принадлежащая правительству США) и американский миллиардер Рональд Лаудер, близкий к президенту Дональду Трампу. Они с 2023 года настаивали на открытии доступа к месторождению "Добра".

Согласно достигнутому ранее соглашению, половина доходов от добычи полезных ископаемых будет направляться в совместный инвестиционный фонд США и Украины. Эти средства планируется реинвестировать в украинскую экономику, при этом США сохранят долю в прибыли. Президент Трамп назвал эту схему "возвратом оказанной помощи".

По информации издания, тендер пройдет в формате соглашения о долевом разделе продукции, что обеспечит долгосрочную стабильность инвестиций и международный арбитраж в случае споров.