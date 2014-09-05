 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы прибудет в Азербайджан

    В рамках визита запланирована встреча Натальи Герман с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Наталья Герман прибудет с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Азербайджана, в рамках визита, который пройдет 7-9 сентября, запланирована встреча Н.Герман с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. На встрече будут обсуждаться перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi