МИД Азербайджана: "Высказывания пресс-секретаря Государственного департамента о нашей стране безосновательны и недопустимы"

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана прокомментировало высказывания пресс-секретаря Государственного департамента США в связи с правами человека в Азербайджане, сделанными 27 и 28 августа.

По данным Report, в сообщении от имени начальника пресс-службы МИД Азербайджана Эльмана Абдуллаева говорится, что высказывания Госдепа безосновательны и недопустимы.

"Подобного рода заявления, имеющие политическое значение и являющиеся попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и оказания политического давления, не отражают истину. В Азербайджане полностью обеспечены верховенство закона, фундаментальное право и независимость судебно-правовой системы", - говорится в заявлении Э. Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД также отметил, что вместо того, чтобы искать проблемы в других странах, США следовало бы всерьез заняться своими многочисленными внутренними проблемами в сфере прав человека.

"События в городе Фергюсон, штат Миссури, еще раз продемонстрировали, что США, превратившие права человека в инструмент внешней политики, далеки от исполнения обязательств по таким фундаментальным принципам, как свобода собраний и выражения мыслей, предотвращение применения непропорциональной силы и чрезмерного насилия правоохранительными органами, устранение этнической и расовой дискриминации", - говорится в заявлении.