Ипотечный и кредитно-гарантийный Фонд обнародовал сумму гарантированных бизнес-кредитов

До 1 июля этого года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставил гарантии на кредиты предпринимателям в размере 299,856 млн манатов.

До 1 июля этого года Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставил гарантии на кредиты предпринимателям в размере 299,856 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на директора департамента кредитных гарантий Фонда Эльшана Керимова.

По его словам, 25% этих кредитов были выданы на ремонтные услуги, оптовую и розничную торговлю, науку и образование, 23% - на обрабатывающую промышленность, 22% - на строительную отрасль, 13% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 3% - на туризм и общественное питание, 2% - на транспорт и складское хозяйство, а 12% - на предоставление услуг в других сферах.

В настоящее время фонд сотрудничает с 17 уполномоченными банками.