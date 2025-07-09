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В Агдеринский и Ходжалинский районы в 2025 году вернутся около 6 тыс. бывших вынужденных переселенцев

В Агдеринский и Ходжалинский районы в 2025 году вернутся около 6 тыс. бывших вынужденных переселенцев 13:44 В соответствии с планом переселения на этот год, в 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов проводятся строительно-восстановительные работы.
Внутренняя политика
9 июля 2025 г. 14:00
В Агдеринский и Ходжалинский районы в 2025 году вернутся около 6 тыс. бывших вынужденных переселенцев

В 16 населенных пунктах Агдеринского и Ходжалинского районов в настоящее время проводятся строительно-восстановительные работы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель специального представителя президента Азербайджана в Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов на IX совещании руководителей дипломатических служб в Ханкенди.

По его словам, согласно плану переселения на 2025 год, после завершения ремонтно-восстановительных работ, в 8 сел Ходжалинского района (Баллыджа, Ханюрду, Тязябиня, Дашбулаг, Бадара, Сейидбяйли, Ханабад и Шушакянд) и 8 сел Агдеринского района (Гасанриз, Вянгли, Кёлатаг, Чылдыран, Хейвалы, Дямирли, Чапар и Ашагы Оратаг) будет поэтапно осуществляться процесс переселения бывших вынужденных переселенцев:

"Примерно 6 тысяч вынужденных переселенцев будут переселены на родную землю. В настоящее время составляется план переселения на последующие годы по этим и другим населенным пунктам, а также и проводятся другие работы".

С.Гахраманов также напомнил, что уже обеспечено возвращение части бывших вынужденных переселенцев в город Ходжалы и село Баллыджа, а также в села Суговушан, Гасанриз и Талыш Агдеринского района.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 6 minə yaxın keçmiş məcburi köçkün Xocalı və Ağdərənin kəndlərinə qayıdacaq

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