В Баку отметили 20-летие журнала "Мир дипломатии" МИД Азербайджана

8-9 июля в Баку и Шуше состоялся международный круглый стол, посвященный 20-летию журнала "Мир дипломатии", издаваемого Министерством иностранных дел (МИД) Азербайджана.

8-9 июля в Баку и Шуше состоялся международный круглый стол, посвященный 20-летию журнала "Мир дипломатии", издаваемого Министерством иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, в мероприятии приняли участие представители МИД 16 стран, представители известных мозговых центров, а также редакторы и эксперты журналов, специализирующихся на международных отношениях и дипломатическом анализе.

На мероприятии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул роль журнала "Мир дипломатии" в качестве платформы, отражающей внешнеполитические приоритеты и отношение Азербайджана к международным процессам.

Он подробно рассказал о новых реалиях на Южном Кавказе в постконфликтный период, о шагах в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений и основных проблемах, препятствующих подписанию мирного соглашения, а также масштабных восстановительных работах на освобожденных территориях.

Байрамов подчеркнул активное участие Азербайджана в международных инициативах.

В рамках мероприятия для участников был организован визит в культурную столицу Азербайджана – Шушу. Гости ознакомились с последствиями оккупационной политики Армении, разрушенной инфраструктурой и историко-культурными памятниками, а также с ходом восстановительных работ. Также состоялись презентации, посвященные историко-культурному наследию Шуши.