В Турции после землетрясения спасли из-под завалов трехлетнего ребенка

Поисково-спасательные работы ведутся уже не менее 65 часов

Турецкие спасатели вытащили в понедельник трехлетнего ребенка из-под завалов после землетрясения, произошедшего 30 октября в провинции Измир на западе республики, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

По его данным, поисково-спасательные работы ведутся уже не менее 65 часов.

Ранее спасателям удалось обнаружить трех братьев и маму спасенной в понедельник трехлетней Элиф Перинчек.

Согласно последним данным Управления по чрезвычайным ситуация Турции, в результате землетрясения в Измире погибли 79 человек, 962 получили ранения.