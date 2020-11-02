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В Турции после землетрясения спасли из-под завалов трехлетнего ребенка

В Турции после землетрясения спасли из-под завалов трехлетнего ребенка Поисково-спасательные работы ведутся уже не менее 65 часов
В регионе
2 ноября 2020 г. 10:03
В Турции после землетрясения спасли из-под завалов трехлетнего ребенка
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Турецкие спасатели вытащили в понедельник трехлетнего ребенка из-под завалов после землетрясения, произошедшего 30 октября в провинции Измир на западе республики, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

По его данным, поисково-спасательные работы ведутся уже не менее 65 часов.

Ранее спасателям удалось обнаружить трех братьев и маму спасенной в понедельник трехлетней Элиф Перинчек.

Согласно последним данным Управления по чрезвычайным ситуация Турции, в результате землетрясения в Измире погибли 79 человек, 962 получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке İzmirdə 3 yaşlı uşaq 65 saat sonra dağıntılar altından xilas edilib

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