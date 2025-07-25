О нас

В Кыргызстане 18 человек отравились после инъекций ботокса

В Кыргызстане 18 человек отравились после инъекций ботокса В городе Оше (Кыргызстан) 18 человек отравились после инъекций ботокса, завезенного в страну контрабандным путем.
В регионе
25 июля 2025 г. 14:40
В Кыргызстане 18 человек отравились после инъекций ботокса

В городе Оше (Кыргызстан) 18 человек отравились после инъекций ботокса, завезенного в страну контрабандным путем.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил главный специалист отдела лицензирования Минздрава Аман Осмонов.

"По данному факту были приняты меры в отношении лица, завозившего препарат. Его лишили лицензии и также передали дело в правоохранительные органы. Пострадали около 18 человек", - отметил он.

По словам Осмонова, в мае-июне 2025 года Минздрав проверило деятельность 118 частных клиник в городах Бишкек и Ош, после проверки 78 закрыли за грубые нарушения.

"Планируем охватить всю республику до конца года. С этого года мораторий на проверки был снят. До этого он действовал два года. Мы подготовились, внесли изменения в законодательство, чтобы внеплановые проверки в рамках лицензионного контроля не требовали предварительного уведомления", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд
19 июля 2025 г. 19:16
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
Ильхам Алиев: Если Армения продолжит блокировать процесс по Зангезурскому коридору, ее шансы стать транзитной страной приблизятся к нулю
19 июля 2025 г. 18:55
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
Ильхам Алиев посоветовал украинцам не мириться с оккупацией
19 июля 2025 г. 18:13
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
Литовский журналист: Ильхам Алиев продемонстрировал открытость к честному диалогу с международным сообществом
20 июля 2025 г. 09:41
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
Азербайджан передал СК России доказательства пыток азербайджанцев в Екатеринбурге
22 июля 2025 г. 14:11
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор объединит многие страны
19 июля 2025 г. 17:40
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
На маршруте №26 в Баку обновляются автобусы
19 июля 2025 г. 18:28
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
Чилийский журналист: Выступление Ильхама Алиева на медиафоруме привлекло внимание мировой общественности
20 июля 2025 г. 16:24
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа
22 июля 2025 г. 12:58
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
Погиб еще один военнослужащий украинской армии азербайджанского происхождения
18 июля 2025 г. 18:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi