В Кыргызстане 18 человек отравились после инъекций ботокса

В городе Оше (Кыргызстан) 18 человек отравились после инъекций ботокса, завезенного в страну контрабандным путем.

В городе Оше (Кыргызстан) 18 человек отравились после инъекций ботокса, завезенного в страну контрабандным путем.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил главный специалист отдела лицензирования Минздрава Аман Осмонов.

"По данному факту были приняты меры в отношении лица, завозившего препарат. Его лишили лицензии и также передали дело в правоохранительные органы. Пострадали около 18 человек", - отметил он.

По словам Осмонова, в мае-июне 2025 года Минздрав проверило деятельность 118 частных клиник в городах Бишкек и Ош, после проверки 78 закрыли за грубые нарушения.

"Планируем охватить всю республику до конца года. С этого года мораторий на проверки был снят. До этого он действовал два года. Мы подготовились, внесли изменения в законодательство, чтобы внеплановые проверки в рамках лицензионного контроля не требовали предварительного уведомления", - сказал он.