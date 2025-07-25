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Абдулла Танджан: В Нахчыване будет подготовлен отчет на основе геологоразведочных работ

Абдулла Танджан: В Нахчыване будет подготовлен отчет на основе геологоразведочных работ Абдулла Танджан: В Нахчыване будет подготовлен отчет на основе геологоразведочных работ
Промышленность
25 июля 2025 г. 15:39
Абдулла Танджан: В Нахчыване будет подготовлен отчет на основе геологоразведочных работ

На территории Нахчывана будут проведены геологоразведочные работы по мировым стандартам.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Абдулла Танджан.

Он отметил, что по результатам исследований будет подготовлен геологоразведочный отчет. "Если в ходе исследований будет выявлен экономически выгодный геологоразведочный участок (рудник), местное министерство обсудит и оценит, как открыть его для разработки. При необходимости турецкие бизнесмены также готовы приехать в Нахчыван и активно поддержать данный процесс. На данный момент главной целью является проведение геологоразведочных работ и подготовка отчетов", - сказал Танджан.

Заместитель министра добавил, что в настоящее время в Турции все усилия сосредоточены на тушении пожаров, только после этого будут расследованы вопросы, связанные с их причинами.

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Версия на английском языке Abdullah Tancan: Geological exploration report to be prepared in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Abdullah Tancan: “Naxçıvanda mədən sahələri araşdırılaraq hesabat hazırlanacaq”

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