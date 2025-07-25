Посол Азербайджана: У Баку и Софии большой потенциал сотрудничества в агроиндустрии, логистике и строительстве

Посол Азербайджана: У Баку и Софии большой потенциал сотрудничества в агроиндустрии, логистике и строительстве

С учетом выгодного географического положения, взаимодополняемости экономик и действующего стратегического партнерства, Болгария и Азербайджан располагают широкими возможностями для наращивания экономического сотрудничества в важнейших неэнергетических сферах - таких как сельское хозяйство, промышленность, транспорт и логистика, туризм, информационно-коммуникационные технологии, фармацевтика и другие.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов заявил в интервью болгарскому изданию "Строител".

Дипломат отметил, что сельское хозяйство обладает чрезвычайно высоким потенциалом для сотрудничества, поскольку Азербайджан имеет мощную сельскохозяйственную базу, а Болгария - опыт в области переработки пищевых продуктов, сельскохозяйственной техники, агротехнологий и производства: "Обе страны могут обмениваться опытом и технологиями. Азербайджан может экспортировать в вашу страну фрукты, овощи, хлопок, вино и переработанные пищевые продукты, а Болгария - молочные продукты, вина и сельскохозяйственную технику".

Он также подчеркнул, что существуют возможности для создания совместных предприятий в пищевой промышленности, агротехнологиях, тепличном хозяйстве, а также для совместного экспорта на рынки третьих стран.

"Кроме того, выгодное географическое положение Азербайджана и Болгарии открывает ряд возможностей для взаимодействия в области транспорта, логистики и связи. В связи со значительным ростом товарооборота между Европой и Азией за последнее десятилетие Азербайджан стал транспортно-логистическим узлом, соединяющим различные транспортные коридоры на перекрестке Евразии. Использование морской логистики и существующей портовой инфраструктуры Болгарии и Азербайджана может улучшить региональную связанность в межконтинентальной торговле. Кроме того, сотрудничество транзитных операторов и логистических компаний двух стран в различных проектах, связанных со Средним коридором, может быть взаимовыгодным", - добавил посол.

Гусейн Гусейнов назвал сотрудничество в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе Азербайджана еще одной потенциальной областью взаимодействия.

"Да, у болгарских компаний, безусловно, есть возможности для участия в проектах по восстановлению и строительству в Азербайджане, особенно учитывая значительные планы государства по развитию инфраструктуры на освобожденных территориях Карабахского региона. Страна приветствует совместное производство, иностранные технологии и инвестиции. <...> В частности, строительство и реконструкция автомагистралей, мостов, туннелей, интеллектуальное городское развитие и жилищное строительство, жилые и коммерческие здания, промышленные парки и логистические центры, инфраструктура возобновляемой энергетики, туристическая инфраструктура и т. д. могут быть интересны болгарским компаниям", - заявил дипломат.