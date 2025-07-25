К программе SABAH планируют привлечь докторантов

К программе SABAH планируют привлечь докторантов

В следующем этапе реализации образовательной программы SABAH планируется участие докторантов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

Как отмечается, для докторантов будут внедрены новые учебные программы с акцентом на академическое обучение. Отмечается, что программа будет привлекательной для вузов и преподавателей, поскольку предусмотрено финансирование на модернизацию образовательной инфраструктуры, приобретение лабораторного оборудования, а также укрепление учебно-методической и научной базы.

Кроме того, академический персонал, участвующий в программе, сможет пройти различные тренинги, участвовать в совместных научных проектах и международных обменах.

В реализацию программы предполагается также вовлечение представителей рынка труда. По инициативе работодателей студенты смогут проходить тренинги и стажировки, что упростит их дальнейшее трудоустройство.