Защитники потребителей в ЕС требуют закрепить бесплатную ручную кладь в законодательстве

Организации по защите прав потребителей призывают европейских парламентариев закрепить право на бесплатную ручную кладь в законодательстве Европейского союза.

Организации по защите прав потребителей призывают европейских парламентариев закрепить право на бесплатную ручную кладь в законодательстве Европейского союза.

Об этом европейское бюро Report сообщает со ссылкой на Euroconsumers, потребительской организации, которая в период отпусков запустила кампанию "Нет без моего багажа".

Euroconsumers призывает внести в законодательство поправки, позволяющие пассажирам путешествовать бесплатно с "разумным по размерам и весом ручной кладью".

Как известно, бюджетные компании как Ryanair, Vueling, EasyJet и Wizzair уже давно взимают дополнительную плату за ручную кладь.

Теперь и национальный перевозчик Нидерландов KLM запускает проект, требующий от пассажиров доплаты на некоторых рейсах, сообщает НПО, занимающееся защитой прав потребителей и объединяющее подобные национальные организации в других странах ЕС.

Euroconsumers ссылается на решение Суда Европейского союза, согласно которому ручная кладь должна быть включена в стоимость билета, а потребители должны иметь возможность точно сравнивать цены на билеты.

Опрос, проведенный организацией в Бельгии, Италии, Испании и Португалии, выявил, что путешественники считают неприемлемым отдельную плату за ручную кладь и требуют ее включения в стоимость билета. Более того, они призывают к единым стандартам для всех авиакомпаний, что облегчит понимание параметров бесплатной ручной клади.

В настоящее время на уровне ЕС ведутся переговоры о реформе прав пассажиров, включая время ожидания, после которого пассажиры смогут требовать компенсацию за задержку рейса. Среди обсуждаемых вопросов также правило, позволяющее потребителям бесплатно брать на борт небольшой личный предмет и чемодан на колесах весом до 7 кг.

В сезон отпусков авиапассажиры ожидают и другое решение, которое должно быть утверждено на уровне Еврокомиссии. Это возможность иметь в ручной клади жидкость в емкости более 100 мл, что сейчас запрещено повсеместно.

Как подтвердила официальный представитель Еврокомиссии по транспорту, рассмотрение вопроса находится на заключительной стадии. Однако подобным послаблением смогут воспользоваться не все. Это будет доступно в тех аэропортах ЕС, которые оснащены специальными сканерами, способными создавать трехмерное изображение багажа. Эта технология позволяет службам безопасности детально анализировать содержимое сумок без необходимости извлечения из него жидкости.

Ограничение на провоз жидкостей объемом более 100 мл было введено в 2006 году после предотвращения террористического заговора в Лондоне, когда группа злоумышленников планировала пронести на борт самолетов жидкие взрывчатые вещества в бутылках из-под напитков.