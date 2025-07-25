Анар Гулиев: Градостроительство играет ключевую роль в превращении глобальных целей в локальные действия

Анар Гулиев: Градостроительство играет ключевую роль в превращении глобальных целей в локальные действия

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев выступил на высокоуровневом мероприятии, посвященном Платформе партнерства по локализации Целей устойчивого развития (ЦУР), организованном Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) совместно с Постоянным представительством Италии при ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомитет.

В ходе выступления Анар Гулиев отметил высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в сферах энергетики, торговли, образования и культуры, подчеркнув потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в области градостроительства, развития зеленой инфраструктуры и реализации Целей устойчивого развития.

Председатель комитета подчеркнул, что Азербайджан полностью интегрировал Цели устойчивого развития в национальную повестку в рамках стратегии "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты", охватывая такие ключевые направления, как социальное благополучие, экономический рост, охрана окружающей среды и эффективное управление. Он отметил, что успешная реализация ЦУР напрямую зависит от качества планирования и управления городской средой, а градостроительство играет ключевую роль в превращении глобальных целей в локальные действия.

Также было подчеркнуто, что градостроительство в Азербайджане рассматривается как один из основных инструментов национальной стратегии развития. В настоящее время генеральные планы разработаны или обновляются для 86% городов страны с 20-летним горизонтом планирования.

В ходе выступления также было уделено внимание процессам восстановления и реконструкции на освобожденных территориях. Анар Гулиев отметил, что применяемый принцип "восстановить лучше, чем было" направлен не только на возвращение вынужденных переселенцев, но и на формирование устойчивых, инклюзивных пространств, способных служить образцом будущего городского развития региона. В этом контексте была подчеркнута роль института Специальных представительств президента как эффективного инструмента координации между различными уровнями управления и платформы для локализации ЦУР.

Председатель комитета также проинформировал участников о предстоящем 13-м Всемирном градостроительном форуме (WUF13), который состоится в мае 2026 года в Баку, отметив, что локализация ЦУР станет одной из ключевых тем обсуждения. Также он сообщил о проведении в октябре текущего года 3-го Национального градостроительного форума, в рамках которого планируется специальная сессия, посвященная вопросам локализации ЦУР с участием представителей местных властей, гражданского общества и международных партнеров.