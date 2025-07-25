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Эрдоган заявил, что обсудит на неделе с Трампом и Путиным возможность личной встречи в Стамбуле

Эрдоган заявил, что обсудит на неделе с Трампом и Путиным возможность личной встречи в Стамбуле Эрдоган заявил, что обсудит на неделе с Трампом и Путиным возможность личной встречи в Стамбуле
В регионе
25 июля 2025 г. 15:47
Эрдоган заявил, что обсудит на неделе с Трампом и Путиным возможность личной встречи в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен на этой неделе провести телефонные разговоры с американским и российским коллегами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Как сообщает Report, об этом турецкий лидер заявил журналистам, комментируя недавние переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле.

По его словам, цель переговоров – организация встречи Трампа и Путина в Стамбуле по вопросу российско-украинского конфликта.

"Последняя встреча [делегаций РФ и Украины] состоялась во дворце Чыраган. Турцию представил глава МИД Хакан Фидан. Я также провел личную встречу с украинской делегацией в Анкаре. Также недавно состоялся телефонный разговор с Путиным. Мы попросили поддержать процесс. На этой неделе я намерен вновь переговорить с Путиным, а также с Трампом. Цель - организовать встречу двух лидеров в Стамбуле, прилагаем усилия для этого", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: ABŞ və Rusiya liderlərini İstanbulda bir araya gətirmək istəyirik

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