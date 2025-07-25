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Взятый в плен во время Отечественной войны: Армяне подвергали меня пыткам

Взятый в плен во время Отечественной войны: Армяне подвергали меня пыткам Взятый в плен во время Отечественной войны: Армяне подвергали меня пыткам
Армия
25 июля 2025 г. 14:30
Взятый в плен во время Отечественной войны: Армяне подвергали меня пыткам

Потерпевший Велиахад Велиев, давший сегодня показания на судебном процессе в Бакинском военном суде по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных и других тяжких преступлениях, заявил, что во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года получил пулевые и осколочные ранения в Зангилане и взят в плен военнослужащими вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, он рассказал о гибели своих сослуживцев в то время.

Потерпевший заявил, что после выздоровления в период нахождения в плену подвергался различным пыткам. Он отметил, что армяне применяли физическое насилие, сжимая плоскогубцами большой палец его правой ноги, били его кулаками и ногами по лицу, а также наносили удары дубинками по ногам и рукам.

14 декабря он был передан Азербайджану.

Отметим, что продолжается судебный процесс в отношении граждан Республики Армения, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват и удержание власти и ряд других преступлений, совершенных в ходе военной агрессии Армении.

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Версия на английском языке Azerbaijani captured by Armenian armed forces during 44-day war says he was beaten and subjected to torture
Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi zamanı əsir götürülən azərbaycanlı: Mənə işgəncələr verildi

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