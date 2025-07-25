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Грузия выдворила 13 иностранцев

Грузия выдворила 13 иностранцев Грузия выдворила 13 иностранцев
В регионе
25 июля 2025 г. 15:18
Грузия выдворила 13 иностранцев

Граждане пяти стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.

По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Египта, Турции, Индии, Иордании и Пакистана.

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