Грузия выдворила 13 иностранцев

Грузия выдворила 13 иностранцев

Граждане пяти стран выдворены из Грузии за последние дни за нарушение правил миграции – всего 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

Выдворение было осуществлено в тесной координации департамента миграции и соответствующих подразделений министерства внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, выдворенным лицам запрещен въезд в страну.

По информации МВД, из Грузии выдворили граждан Египта, Турции, Индии, Иордании и Пакистана.