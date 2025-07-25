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В удостоверение личности граждан Азербайджана добавят сведения о месте жительства и гражданстве

В удостоверение личности граждан Азербайджана добавят сведения о месте жительства и гражданстве В удостоверение личности граждан Азербайджана будут добавлены сведения о месте жительства и гражданстве.
Внутренняя политика
25 июля 2025 г. 14:53
В удостоверение личности граждан Азербайджана добавят сведения о месте жительства и гражданстве

В удостоверение личности граждан Азербайджана будут добавлены сведения о месте жительства и гражданстве.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики".

В то же время на электронном носителе (чипе) будет храниться только необходимая информация.

Кроме того, семейное положение гражданина, родители, дети, воинская обязанность и другие сведения теперь будут храниться и криптографически защищаться не непосредственно на электронном носителе, а посредством IAMAS (межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы).

В случае обнаружения технической или содержательной ошибки в документе или на электронном носителе, исправление будет произведено без взимания государственной пошлины.

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