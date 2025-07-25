В Минобороны Камбоджи обвинили Таиланд в военных преступлениях

В Минобороны Камбоджи обвинили Таиланд в военных преступлениях

Камбоджийская сторона обвинила Таиланд в совершении военных преступлений в ходе столкновений на границе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в пятницу азиатские СМИ со ссылкой на Минобороны Камбоджи.

"Эти агрессивные действия являются жестокими и бесчеловечными. Они нарушают международное право, в том числе конвенцию по кассетным боеприпасам", - заявил представитель ведомства, генерал-лейтенант Мали Сочхеата.

Ранее в Королевской армии Таиланда назвали действия Камбоджи "варварскими". Тайские военные обвинили Камбоджу в использовании "мирных людей в качестве щитов" при размещении тяжелого вооружения в жилых районах.

По последним данным, в ходе столкновений между двумя странами погибли 15 человек - 14 в Таиланде, один - в Камбодже.

Власти Таиланда сообщили, что провели эвакуацию почти 140 тыс. человек из приграничных районов на фоне эскалации.