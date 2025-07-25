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В Казахстане пропал с радаров военный вертолет EC-145

В Казахстане пропал с радаров военный вертолет EC-145 В Алматинской области Казахстана пропал с радаров военный вертолет EC-145.
В регионе
25 июля 2025 г. 14:30
В Казахстане пропал с радаров военный вертолет EC-145

В Алматинской области Казахстана пропал с радаров военный вертолет EC-145.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Сил воздушной обороны Казахстана.

В ведомстве сообщили о том, что воздушное судно исчезло в районе села Таргап Жамбылского района.

На борту находились трое членов экипажа. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы с привлечением сил и средств Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

На место происшествия направлена специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств.

"Привлечено более 100 человек и порядка 15 единиц техники, включая авиацию и беспилотники", – говорится в сообщении МЧС.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda hərbi helikopter radarlardan itib

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