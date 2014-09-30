Армения подпишет договор о ЕАЭС 10 октября

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Плановое присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) состоится не раньше 2 января 2015 года, при этом подписание этого договора с Ереваном намечено на 10 октября. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила замдиректора департамента взаимодействия с органами Таможенного союза и экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития России Анна Сысоева в ходе заседания комитета Совета федерации по международным делам.

"Казахстан проведет ратификацию 2 октября, Белоруссия — 7 октября. В целом мы рассчитываем на то, что 10 октября, когда президенты соберутся в Минске, мы подготовим для них заявление о том, что все три страны завершили ратификацию и тем самым готовы к вступлению договора в силу с 1 января 2015 года", — заявила А. Сысоева. По ее словам, договор о ЕАЭС с Арменией также планируется подписать в рамках заседания Совета глав государств стран СНГ в Минске 10 октября.