Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО

Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках международных учений "Анатолийский орел - 2025", проходящих в городе Конья в Турции.

Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках международных учений "Анатолийский орел - 2025", проходящих в городе Конья в Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, полеты азербайджанских пилотов были встречены с интересом.

Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО.

Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия наблюдают за учениями в качестве наблюдателей.

Цель учений - обмен знаниями, навыками и опытом в условиях реальной войны и повышение уровня подготовки для совместных операций.