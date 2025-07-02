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Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО

Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках международных учений "Анатолийский орел - 2025", проходящих в городе Конья в Турции.
Армия
2 июля 2025 г. 15:34
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО

Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках международных учений "Анатолийский орел - 2025", проходящих в городе Конья в Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Коньи, полеты азербайджанских пилотов были встречены с интересом.

Отметим, что в учениях, помимо Азербайджана и Турции, принимают участие представители США, Катара, Венгрии, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и НАТО.

Кроме того, Малайзия, Бразилия, Болгария, Мали и Нигерия наблюдают за учениями в качестве наблюдателей.

Цель учений - обмен знаниями, навыками и опытом в условиях реальной войны и повышение уровня подготовки для совместных операций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan pilotları “Anadolu Qartalı - 2025” beynəlxalq təlimində uçuşlar həyata keçirib - VİDEO

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