В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил узбекского коллегу. Затем начальник почетного караула отдал рапорт президенту Узбекистана.
Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Азербайджана.
Почетный караул прошел перед лидерами двух стран под звуки военного марша.
Затем была сделана официальная фотография.