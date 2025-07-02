О нас

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Узбекистана
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 14:16
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил узбекского коллегу. Затем начальник почетного караула отдал рапорт президенту Узбекистана.

Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Азербайджана.

Почетный караул прошел перед лидерами двух стран под звуки военного марша.

Затем была сделана официальная фотография.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоOfficial welcome ceremony held for President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev
Версия на азербайджанском языке ФотоÖzbəkistan Prezidentinin rəsmi qarşılanma mərasimi olub

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi