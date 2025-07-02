В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана

В Баку состоялась официальная церемония встречи президента Узбекистана

В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего с государственным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил узбекского коллегу. Затем начальник почетного караула отдал рапорт президенту Узбекистана.

Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Азербайджана.

Почетный караул прошел перед лидерами двух стран под звуки военного марша.

Затем была сделана официальная фотография.