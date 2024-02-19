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За январь 2024 года из оборота изъяты наркотики на сумму более 22 млн манатов

За январь 2024 года из оборота изъяты наркотики на сумму более 22 млн манатов Общая стоимость более 831 кг наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в январе 2024 года, оценивается в 22 млн 476 тыс. манатов.
Происшествия
19 февраля 2024 г. 11:16
За январь 2024 года из оборота изъяты наркотики на сумму более 22 млн манатов

Общая стоимость более 831 кг наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в январе 2024 года, оценивается в 22 млн 476 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии по результатам борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Было отмечено, что в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий выявлено 1 098 фактов преступлений. Из них 316 были связаны с незаконной продажей наркотических средств, 782- с незаконным приобретением и хранением наркотических средств.

По выявленным фактам из незаконного оборота было изъято 831 кг 021,607 г наркотических средств и психотропных веществ, 86 кг 213,9 г героина, 681 кг 712,79 г марихуаны, 16 кг 104,876 г опиума, 22 кг 833,55 г гашиша, 23 кг 078,491 г психотропных веществ, 1 кг 078,255 г - других наркотических средств. Также за указанный период из незаконного оборота изъято 690 упаковок метадона, 69,2 г сильнодействующих веществ.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk ayında dəyəri 22 milyon manatdan çox narkotik dövriyyədən çıxarılıb

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