За январь 2024 года из оборота изъяты наркотики на сумму более 22 млн манатов

Общая стоимость более 831 кг наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в январе 2024 года, оценивается в 22 млн 476 тыс. манатов.

Общая стоимость более 831 кг наркотических средств и психотропных веществ, изъятых из незаконного оборота в январе 2024 года, оценивается в 22 млн 476 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии по результатам борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Было отмечено, что в результате проведенных комплексных оперативно-розыскных мероприятий выявлено 1 098 фактов преступлений. Из них 316 были связаны с незаконной продажей наркотических средств, 782- с незаконным приобретением и хранением наркотических средств.

По выявленным фактам из незаконного оборота было изъято 831 кг 021,607 г наркотических средств и психотропных веществ, 86 кг 213,9 г героина, 681 кг 712,79 г марихуаны, 16 кг 104,876 г опиума, 22 кг 833,55 г гашиша, 23 кг 078,491 г психотропных веществ, 1 кг 078,255 г - других наркотических средств. Также за указанный период из незаконного оборота изъято 690 упаковок метадона, 69,2 г сильнодействующих веществ.