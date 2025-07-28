В Баку задержаны наркокурьеры с 24 кг марихуаны

15:09 Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провело операцию в Баку, в результате которой было обнаружено 24 кг марихуаны.

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержали двух наркокурьеров и изъяли 24 килограмма марихуаны, обогащеной психоактивными веществами.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, операция была проведена в Бинагадинском районе. В ходе действий были задержаны 47-летний Эльнур Гаджиев и 29-летний Акбар Керимов - участники наркосети. Наркотики были обнаружены в их автомобиле и специально оборудованном тайнике.

По данным следствия, задержанные признались в связях с гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается. Они планировали забрать наркотики с территорий Ярдымлинского и Бинагадинского районов и организовать их распространение.

В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде ареста.