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В Баку задержаны наркокурьеры с 24 кг марихуаны

В Баку задержаны наркокурьеры с 24 кг марихуаны 15:09 Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) провело операцию в Баку, в результате которой было обнаружено 24 кг марихуаны.
Происшествия
28 июля 2025 г. 15:29
В Баку задержаны наркокурьеры с 24 кг марихуаны

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержали двух наркокурьеров и изъяли 24 килограмма марихуаны, обогащеной психоактивными веществами.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, операция была проведена в Бинагадинском районе. В ходе действий были задержаны 47-летний Эльнур Гаджиев и 29-летний Акбар Керимов - участники наркосети. Наркотики были обнаружены в их автомобиле и специально оборудованном тайнике.

По данным следствия, задержанные признались в связях с гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается. Они планировали забрать наркотики с территорий Ярдымлинского и Бинагадинского районов и организовать их распространение.

В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке DİN əməliyyat keçirib, 24 kiloqram narkotik aşkarlanıb

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