В Баку задержаны наркокурьеры с 24 кг марихуаны

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД задержали двух наркокурьеров и изъяли 24 килограмма марихуаны, обогащеной психоактивными веществами.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, операция была проведена в Бинагадинском районе. В ходе действий были задержаны 47-летний Эльнур Гаджиев и 29-летний Акбар Керимов - участники наркосети. Наркотики были обнаружены в их автомобиле и специально оборудованном тайнике.
По данным следствия, задержанные признались в связях с гражданином Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается. Они планировали забрать наркотики с территорий Ярдымлинского и Бинагадинского районов и организовать их распространение.
В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело, судом избрана мера пресечения в виде ареста.