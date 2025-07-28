В Шеки произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Шеки произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Шеки произошла тяжелая дорожная авария, погиб один человек.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня в вечерние часы на участке автомобильной дороги Евлах-Загатала-граница с Грузией.

Столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и Mitsubishi. Водитель "ВАЗа", Сахават Саламов (1962 г.р.) погиб на месте происшествия. Находившиеся в другом транспортном средстве получили травмы.

В ответ на запрос Report в региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.



