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В Шеки произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Шеки произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие В Шеки произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие
Происшествия
28 июля 2025 г. 19:06
В Шеки произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Шеки произошла тяжелая дорожная авария, погиб один человек.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня в вечерние часы на участке автомобильной дороги Евлах-Загатала-граница с Грузией.

Столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и Mitsubishi. Водитель "ВАЗа", Сахават Саламов (1962 г.р.) погиб на месте происшествия. Находившиеся в другом транспортном средстве получили травмы.

В ответ на запрос Report в региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə ağır avtoqəza olub, ölən və xəsarət alanlar var

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