В Шеки произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

В Шеки произошла тяжелая дорожная авария, погиб один человек.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня в вечерние часы на участке автомобильной дороги Евлах-Загатала-граница с Грузией.
Столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и Mitsubishi. Водитель "ВАЗа", Сахават Саламов (1962 г.р.) погиб на месте происшествия. Находившиеся в другом транспортном средстве получили травмы.
В ответ на запрос Report в региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.