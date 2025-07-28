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Раненый азербайджанец, взятый в плен ВС Армении: Пытали каждый день

Раненый азербайджанец, взятый в плен ВС Армении: Пытали каждый день 13:54
Происшествия
28 июля 2025 г. 14:06
Раненый азербайджанец, взятый в плен ВС Армении: Пытали каждый день

Пострадавший Амин Мусаев, выступивший 28 июля на заседании Бакинского военного суда, заявил, что во время Отечественной войны 2020 года он получил огнестрельное ранение, после чего в бессознательном состоянии был захвачен вооружtнными силами Армении и подвергался ежедневным пыткам на протяжении всего периода плена.

Как сообщает Report, по словам Мусаева, он был ранен 8 ноября в районе между Шушой и Ханкенди, а 11 ноября попал в плен. При задержании в его адрес звучали оскорбительные выражения. Когда он ответил, его ударили прикладом автомата по лбу и насильно усадили в машину, где продолжили избивать — в результате он потерял сознание. Позже узнал, что его перевезли в Ереван.

"Я был ранен в ногу. Когда приходили ее обработать, намеренно усиливали боль, тыкая в рану шилом. Хотя туда следовало установить дренаж для вывода гноя, они этого не делали. Гной скапливался внутри, и при чистке шилом я испытывал невыносимую боль. Чем громче я кричал, тем жестче они действовали. На меня даже выливали горячую воду — до самой шеи", — рассказал он в суде.

Мусаев был передан Азербайджану 14 декабря. После возвращения ему пришлось перенести четыре операции.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı qüvvələrinin yaralı vəziyyətdə əsir götürdüyü azərbaycanlı: Hər gün işgəncə verirdilər

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