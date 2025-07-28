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Азербайджан выдал Таджикистану задержанного по обвинению в экстремизме

Азербайджан выдал Таджикистану задержанного по обвинению в экстремизме 12:35
Происшествия
28 июля 2025 г. 12:53
Азербайджан выдал Таджикистану задержанного по обвинению в экстремизме

Гражданин Таджикистана, находившийся в международном розыске по обвинению в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации, экстрадирован из Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, 24-летний Саддам Ромишович Мирзоев был объявлен в межгосударственный розыск по линии правоохранительных органов Таджикистана. В марте этого года он был задержан на территории Азербайджана, после чего в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.

Экстрадиция осуществлена на основании Конвенции от 7 октября 2002 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам". Мирзоев передан таджикской стороне в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Минюста Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ekstremist fəaliyyətə görə beynəlxalq axtarışa verilən Tacikistan vətəndaşı ölkəsinə ekstradisiya olunub

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