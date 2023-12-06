Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,48% - до 1,8347 маната, курс рубля - на 1,61% - до 0,0183 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8347 1 Российский рубль 0,0183 1 Австралийский доллар 1,1182 1 Аргентинское песо 0,0047 1 Белорусский рубль 0,5160 1 Бразильский реал 0,3449 1 Дирхам ОАЭ 0,4629 1 Южноафриканский рэнд 0,0897 100 Вон Республики Корея 0,1295 1 Чешская крона 0,0753 100 Чилийских песо 0,1930 1 Китайский юань 0,2375 1 Датская крона 0,2461 1 Грузинский лари 0,6320 1 Гонконгский доллар 0,2176 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1426 100 Индонезийских рупий 0,0110 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1621 1 Швейцарский франк 1,9425 1 Израильский шекель 0,4568 1 Канадский доллар 1,2521 1 Кувейтский динар 5,5052 1 Казахстанский тенге 0,0037 1 Киргизский сом 0,0191 100 Ливанских фунтов 0,0113 1 Малазийский ринггит 0,3637 1 Мексиканское песо 0,0979 1 Молдавский лей 0,0966 1 Египетский фунт 0,0550 1 Норвежская крона 0,1557 100 Узбекских сум 0,0138 1 Польский злотый 0,4248 1 Сингапурский доллар 1,2679 1 Саудовский риал 0,4532 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2606 1 Турецкая лира 0,0588 1 Тайваньский доллар 0,0540 1 Таджикский сомони 0,1553 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0463 100 Японских йен 1,1543 1 Новозеландский доллар 1,0476 Золото (1 унция) 3436,5670 Серебро (1 унция) 41,7681 Платина (1 унция) 1536,2560 Палладий (1 унция) 1602,5050 Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.12.2023)