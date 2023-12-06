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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2023)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2023) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
6 декабря 2023 г. 09:39
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,48% - до 1,8347 маната, курс рубля - на 1,61% - до 0,0183 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8347

1 Российский рубль

0,0183

1 Австралийский доллар

1,1182

1 Аргентинское песо

0,0047

1 Белорусский рубль

0,5160

1 Бразильский реал

0,3449

1 Дирхам ОАЭ

0,4629

1 Южноафриканский рэнд

0,0897

100 Вон Республики Корея

0,1295

1 Чешская крона

0,0753

100 Чилийских песо

0,1930

1 Китайский юань

0,2375

1 Датская крона

0,2461

1 Грузинский лари

0,6320

1 Гонконгский доллар

0,2176

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1426

100 Индонезийских рупий

0,0110

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1621

1 Швейцарский франк

1,9425

1 Израильский шекель

0,4568

1 Канадский доллар

1,2521

1 Кувейтский динар

5,5052

1 Казахстанский тенге

0,0037

1 Киргизский сом

0,0191

100 Ливанских фунтов

0,0113

1 Малазийский ринггит

0,3637

1 Мексиканское песо

0,0979

1 Молдавский лей

0,0966

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1557

100 Узбекских сум

0,0138

1 Польский злотый

0,4248

1 Сингапурский доллар

1,2679

1 Саудовский риал

0,4532

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2606

1 Турецкая лира

0,0588

1 Тайваньский доллар

0,0540

1 Таджикский сомони

0,1553

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0463

100 Японских йен

1,1543

1 Новозеландский доллар

1,0476

Золото (1 унция)

3436,5670

Серебро (1 унция)

41,7681

Платина (1 унция)

1536,2560

Палладий (1 унция)

1602,5050
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (06.12.2023)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (06.12.2023)

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