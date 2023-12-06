Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.12.2023)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,48% - до 1,8347 маната, курс рубля - на 1,61% - до 0,0183 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8347
|
1 Российский рубль
|
0,0183
|
1 Австралийский доллар
|
1,1182
|
1 Аргентинское песо
|
0,0047
|
1 Белорусский рубль
|
0,5160
|
1 Бразильский реал
|
0,3449
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0897
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1295
|
1 Чешская крона
|
0,0753
|
100 Чилийских песо
|
0,1930
|
1 Китайский юань
|
0,2375
|
1 Датская крона
|
0,2461
|
1 Грузинский лари
|
0,6320
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2176
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1426
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0110
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1621
|
1 Швейцарский франк
|
1,9425
|
1 Израильский шекель
|
0,4568
|
1 Канадский доллар
|
1,2521
|
1 Кувейтский динар
|
5,5052
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0037
|
1 Киргизский сом
|
0,0191
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0113
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3637
|
1 Мексиканское песо
|
0,0979
|
1 Молдавский лей
|
0,0966
|
1 Египетский фунт
|
0,0550
|
1 Норвежская крона
|
0,1557
|
100 Узбекских сум
|
0,0138
|
1 Польский злотый
|
0,4248
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2679
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2606
|
1 Турецкая лира
|
0,0588
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0540
|
1 Таджикский сомони
|
0,1553
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0463
|
100 Японских йен
|
1,1543
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0476
|
Золото (1 унция)
|
3436,5670
|
Серебро (1 унция)
|
41,7681
|
Платина (1 унция)
|
1536,2560
|
Палладий (1 унция)
|
1602,5050