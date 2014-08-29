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    Скончался председатель Гянджинского филиала СПА

    Мамед Алим будет похоронен сегодня ночью на кладбище Гянджи

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Скончался председатель Гянджинского филиала союза писателей Азербайджана Мамед Алим.

    Об этом Report сообщили в СПА. В сообщении говорится, что Мамед Алим будет похоронен сегодня на кладбище Гянджи.

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