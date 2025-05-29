На Тбилисском международном книжном фестивале открылся национальный стенд Азербайджана

Азербайджан впервые принимает участие с национальным стендом на XXVII Международном книжном фестивале в Тбилиси.

Азербайджан впервые принимает участие с национальным стендом на XXVII Международном книжном фестивале в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, Азербайджан представлен на мероприятии делегацией Министерства культуры и Национальной библиотеки.

В рамках фестиваля также организована панельная дискуссия на тему "Книжная культура в Азербайджане". В ходе мероприятия проводятся встречи с авторами, презентации книг и литературные дискуссии.

Отметим, что Тбилисский международный книжный фестиваль, проводимый ежегодно с 1998 года, в этом году продлится до 2 июня.