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На Тбилисском международном книжном фестивале открылся национальный стенд Азербайджана

На Тбилисском международном книжном фестивале открылся национальный стенд Азербайджана Азербайджан впервые принимает участие с национальным стендом на XXVII Международном книжном фестивале в Тбилиси.
Литература
29 мая 2025 г. 12:41
На Тбилисском международном книжном фестивале открылся национальный стенд Азербайджана

Азербайджан впервые принимает участие с национальным стендом на XXVII Международном книжном фестивале в Тбилиси.

Как сообщает грузинское бюро Report, Азербайджан представлен на мероприятии делегацией Министерства культуры и Национальной библиотеки.

В рамках фестиваля также организована панельная дискуссия на тему "Книжная культура в Азербайджане". В ходе мероприятия проводятся встречи с авторами, презентации книг и литературные дискуссии.

Отметим, что Тбилисский международный книжный фестиваль, проводимый ежегодно с 1998 года, в этом году продлится до 2 июня.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan showcases literary heritage at Tbilisi International Book Festival
Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisi Beynəlxalq Kitab Festivalında Azərbaycanın milli stendi açılıb

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