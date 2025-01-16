Народный поэт Нариман Гасанзаде выписан из больницы

Народный поэт Нариман Гасанзаде сегодня выписан из больницы.

Народный поэт Нариман Гасанзаде сегодня выписан из больницы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила заведующая отделом внешних связей и маркетинга Бакинского центра здоровья Гюнай Кязимова.

Отметим, что 93-летний Нариман Гасанзаде обратился в центр вечером 12 января. В ходе процедуры абляции выяснилось, что у пациента отсутствует собственный сердечный ритм, в связи с чем была проведена кратковременная сердечно-легочная реанимация (СЛР). Из-за отсутствия сердечного ритма пациенту был установлен временный стимулятор, а затем проведена имплантация постоянного стимулятора.