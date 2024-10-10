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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган Шведская академия в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по литературе южнокорейской писательнице Хан Ган, которая стала первым литератором из Республики Корея, удостоенным этой награды.
Литература
10 октября 2024 г. 18:56
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган

Шведская академия в Стокгольме присудила Нобелевскую премию по литературе южнокорейской писательнице Хан Ган, которая стала первым литератором из Республики Корея, удостоенным этой награды.

Как передает Report, об этом сообщил Нобелевский комитет.

Писательницу отметили за ее насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни, говорится в сообщении.

"Она обладает уникальным пониманием связи между телом и душой, живыми и мертвыми, ее поэтический и экспериментальный стиль стал инновационным в современной прозе", - отмечается в заявлении.

Хан Ган родилась 27 ноября 1970 года в городе Кванджу на юго-западе Республики Корея в семье писателя Хан Сын Вона. В возрасте 10 лет вместе с семьей переехала в Сеул. Изучала корейскую литературу в университете Ёнсе, затем училась в писательской мастерской при Университете Айовы в США. Преподавала в Сеульском институте искусств.

Дебютировала в возрасте 23 лет, когда некоторые из ее стихотворений опубликовал журнал "Общество и литература". В 1994 году ее рассказ "Алый якорь" стал победителем литературного конкурса газеты "Сеул синмун" (городская газета Сеула). С тех пор она опубликовала несколько романов и сборников рассказов и была отмечена у себя на родине литературными наградами.

Стала известна благодаря романам "Вегетарианка", за который была удостоена Букеровской премии в 2016 году, а также "Человеческие поступки" и "Вот идет мальчик".

Хан Ган замужем. Муж - литературный критик Хон Ён Хи.

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Версия на азербайджанском языке Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatının qalibi cənubi koreyalı yazıçı Han Qan olub

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