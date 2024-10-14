В Нахчыване состоялось мероприятие, посвященное Мамеду Аразу

В селе Нурсу Шахбузского района Нахчывана состоялось мероприятие по случаю 91-й годовщины со дня рождения народного поэта Азербайджана Мамеда Араза.

В селе Нурсу Шахбузского района Нахчывана состоялось мероприятие по случаю 91-й годовщины со дня рождения народного поэта Азербайджана Мамеда Араза.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на мероприятии в Доме-музее поэта известные интеллектуалы, а также его близкие родственники рассказали о жизни и творчестве Мамеда Араза.

Была представлена ​​художественная композиция в исполнении студентов историко-филологического факультета Нахчыванского государственного университета (НДУ) и учащихся средней школы села Нурсу.

В завершение была осмотрена экспозиция музея.