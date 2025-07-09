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Дашкесан лидирует в Азербайджане по числу разводов

Дашкесан лидирует в Азербайджане по числу разводов В Азербайджане в 2024 году наибольшее количество разводов на каждые 1000 человек было зарегистрировано в Дашкесанском районе, а наименьшее - в Джалилабадском.
Внутренняя политика
9 июля 2025 г. 13:28
Дашкесан лидирует в Азербайджане по числу разводов

В Азербайджане в 2024 году наибольшее количество разводов на каждые 1000 человек было зарегистрировано в Дашкесанском районе, а наименьшее - в Джалилабадском.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в стране в прошлом году зарегистрировано 21 384 развода.

6673 браков расторгнуто в Баку, 969 - в Нахчыванской Автономной Республике, 1945 - в Абшерон-Хызинском экономическом районе, 549 - в Горно-Ширванском экономическом районе.

Кроме того, в Гянджа-Дашкесанском экономическом районе было расторгнуто 1540 браков, в Карабахском экономическом районе - 1591, в Газах-Товузском - 1243, в Губа-Хачмазском - 943, в Лянкяран-Астаринском - 1375 браков.

1452 случая развода зафиксировано в Центрально-аранском экономическом районе, 843 - в Миль-Муганском, 977 - Шеки-Загатальском, 766 - Восточно-Зангезурском, 968 - Ширван-Сальянском экономическом районах.

Среди районов Баку наибольшее количество разводов на каждые 1000 человек зафиксировано в Ясамальском (4), а наименьшее - в Пираллахинском районе (1,8).

В регионах страны наибольшее количество разводов отмечается в Дашкесане (3,2) и Мингячевире (3,1).

В то же время в Ярдымлы, Гахе, Лерике и Джалилабаде уровень разводов значительно ниже - 1,2, 1,1 и 1 соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ən çox boşanma halları Daşkəsəndədir - STATİSTİKA

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