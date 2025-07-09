В Кремле заявили о необходимости начать обсуждение с Киевым меморандумов по урегулированию

Российская сторона рассчитывает начать обсуждение с Украиной проектов меморандумов по украинскому урегулированию.

Российская сторона рассчитывает начать обсуждение с Украиной проектов меморандумов по украинскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что уже проведена определенная работа, два очень сложных раунда (переговоров в Стамбуле) состоялись. Мы ожидаем, что все-таки третий состоится, и диалог будет продолжен. Нам нужно начать обсуждение тех меморандумов, которыми мы обменялись", - сказал он.

По его словам, "это тоже будет очень сложный процесс, который будет проходить не в течение одной ночи или одного дня".